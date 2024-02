Incidenti, il consigliere D’Amato lancia la petizione “Lazio strade sicure”

È partita la raccolta di firme per la Petizione a sostegno della proposta di legge Lazio Strade Sicure. La Petizione ha il patrocinio dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada aps – AIFVS ed è rivolta al Consiglio regionale del Lazio. Si può firmare sul sito www.laziostradesicure.it e nei banchetti che saranno organizzati da Azione in tutti i Municipi di Roma e nei comuni del Lazio.

“Con questa iniziativa mi rivolgo direttamente a tutte le cittadine e i cittadini del Lazio per chiedere una rapida approvazione della legge, sono ormai mesi che ho depositato la proposta di legge ‘Lazio Strade Sicure’ in Consiglio regionale. Questo non è il momento dell’attesa e della propaganda, c’è bisogno di fatti concreti per fermare la strage silenziosa sulle strade. Bisogna agire subito e farlo con determinazione. Ogni anno muoiono sulla strada più di trecento persone, con LazioStradeSicure vogliamo ridurre il numero di vittime e feriti sulla strada, dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050, in linea con gli obiettivi fissati dalle direttive europee. Ringrazio Azione del municipio 13 e la consigliera Claudia Finelli per la prima uscita a Roma a piazza Irnerio, i consiglieri comunali di Azione Flavia De Gregorio e Francesco Carpano e tutti gli amministratori che sono intervenuti”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio di Azione e promotore della proposta di legge Lazio strade Sicure, Alessio D’Amato.