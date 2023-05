Elezioni, a Latina vince la Celentano a Velletri è ballottaggio: ecco tutti i sindaci

Non c’è storia a Latina per il rinnovo delle cariche Amministrative, vince al primo turno Matilde Celentano per il centrodestra che conquista il 70,68% delle preferenze. Coletta resta fermo al 29,32%. Stesse percentuali bulgare per il centrodestra a Terracina, con il Sindaco Francesco Giannetti eletto al primo turno con il 64,29% delle preferenze e un distacco enorme da tutti i competitor, con Fabrizio Di Sauro al 14,68%, Alessandro Di Tommaso al 14,35%, Gabriele Subiaco al 5,41% e Massimiliano Cesare Fornari all’1,28%.

Sindaco eletto al primo turno anche a Sonnino dove passa Gianni Carroccia al 77,58%. A Roccagorga passa Carla Amici, a Lenola è Sindaco Fernando Magnifico, a Campodimele Tommaso Grossi e a Bassiano Giovanbattista Onori.

Unico ballottaggio in provincia di Latina è quello del Comune di Aprilia dove Lanfranco Principi del centrodestra si scontrerà con Luana Caporaso del mono civico.

In Provincia di Roma Sindaco eletto in tutti i piccoli comuni, ad Affile passa Paolo Pacifici, a Cerreto laziale Gina Panci, a Cervara di Roma Adriano Alivernini, a Fiumicino il Pd cede il passo al centrodestra e vince Mario Baccini, a Gallicano nel Lazio passa Fabio Bertoldo, a Magliano Romano vince Francesco Mancini, a Morlupo il Sindaco è Ettore Iacomussi, a OLevano romano passa Umberto Quaresima, a Roccagiovane Marco Bernardi, il Sindaco di Sacrofano è Patrizia Nicolini, Alessandra Sabelli guiderà il comune di San Cesareo, Pietro Tidei è il primo cittadino di Santa Marinella, mentre a Segni ci sarà Silvano Moffa e a Valmontone Veronica Bernabei. Eletto al primo turno anche il Sindaco di Pomezia, che dopo i 5 stelle passa al centrodestra con Veronica Felici. Ballottaggio a Rocca di Papa dove la sfida sarà tra Massimiliano Calcagni del centrodestra, che ha ottenuto il 42,54% delle preferenze, e Francesco De Santis, al 37,67%. Anche a Velletri il nome del sindaco uscirà dal secondo turno. Il ballottaggio è tra Ascanio Cascella del centrodestra, con il 44,37% delle preferenze e Orlando Pocci al 32,92%.