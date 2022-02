L’Associazione di Anzio Le Aquile riconosciuta dalla Regione Lazio

Il Presidente dell’Associazione di Protezione Civile Anzio Le Aquile Sara Mastrantoni, annuncia che l’Associazione è stata riconosciuta con Legge regionale guardia zoofila volontaria per la Provincia di Roma. La Regione hanno riconosciuto all’Associazione la costituzione di un Nucleo Operativo Guardie Zoofile denominate Nozla attribuendo la possibilità di svolgere attività di Polizia Amministrativa e di Polizia Giudiziaria. In virtù di quanto detto, ieri mattina l’Associazione ja proceduto a consegnare all’Assessore dell’Ambiente e Sanità di Anzio Gualtiero di Carlo, il Regolamento per la Tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali. Lo stesso non solo va ad indicare le forme comportamentali di chi detiene un animali ma cita anche che dovrà essere cura del Sindaco nominare una figura importante che è il Garante dei diritti degli animali nonché uno sportello aperto ai cittadini per segnalazioni. Di enorme importanza come abbiamo indicato è la struttura e la gestione delle colonie feline ormai da anni fuori controllo e sensibilizzare i cittadini tramite campagne di sensibilizzazione. Ogni comune ha un regolamento che disciplina quanto sinteticamente definito. Speriamo vivamente il Presidente della Commissione consiliare Davide Gatti quanto prima possa proporre in Commissione il succitato Regolamento. Un Regolamento sostenitore dei valori di uguaglianza, rispetto, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio di vita e di cultura. Questo Regolamento, mira a comporre norme chiare e precise che ne regoleranno il trattamento e indicheranno cosa e come è consentito fare, al fine di salvaguardarne non solo l’incolumità ma anche e soprattutto la dignità di esseri viventi.