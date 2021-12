Taglio del nastro al parcheggione, il Sindaco Coppola: Dono per Nettuno

E’ stato inaugurato ufficialmente questa mattina il nuovo piazzale Berlinguer, il “parcheggione” di Nettuno. Novantacinque posti auto al centro della città, punto verde con un’area giochi che verrà installata il prossimo anno e un’area pedonale su tutta via Donati che sono a disposizione della città dopo anni di lavori e chiusura. A tagliare il nastro il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola e l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei.

“Tagliare un nastro specialmente per un’opera come questa è un gesto simbolico, ma estremamente importante – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – la bellezza di questo piazzale è sotto gli occhi di tutti. Oggi voglio ricordare tutte le persone che hanno contributo alla realizzazione di quest’opera a partire dalle amministrazioni, sia politiche che commissariali, che ci hanno preceduto e che hanno iniziato questo progetto. In particolare voglio ringraziare il dottor Infantino e il dottor Strati che ci ha tenuto ad inviarmi un messaggio di felicitazioni per questa inaugurazione a cui avrebbe partecipato se non avesse avuto impegni istituzionali, dimostrando particolare affetto per la nostra città e noi lo ringraziamo per quello che è riuscito a fare per Nettuno. Grazie ai dirigenti che si sono succeduti nel settore Lavori Pubblici, dall’ingegner Sajeva all’architetto Bettoni, a Roberto Leto che è stato un pilastro di questo progetto, a tutti gli uffici competenti, e al progettista l’Architetto Garzia il cui contributo è stato fondamentale per questo regalo alla nostra città. Un ringraziamento lo rivolgo all’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei che so quanto ha sofferto per portare avanti questi lavori e raggiungere questo risultato. E’ stata un’opera che viene da lontana ed un ‘opera travagliata di cui, però, ora possiamo ammirare il risultato. Oggi ci dimentichiamo di tutte le peripezie che hanno contraddistinto questo progetto e ci godiamo questo regalo di Natale per la nostra Nettuno”

“Oggi è un giorno di festa per la nostra città – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei – Piazzale Berlinguer era diventato un simbolo non positivo, invece adesso con quest’area rinnovata che permette di avere un parcheggio centrale e di avere un’area verde che un gioiello che dobbiamo essere bravi a mantenere con l’aiuto dei commercianti. Ci sono ancora degli interventi da fare, tra cui una nuova area giochi per i bambini, ma era fondamentale aprire il piazzale dopo otto anni di chiusure prima di Natale perché rappresenta uno spazio vitale della nostra città. Riaprire Piazzale Berlinguer e completare i lavori al palazzo comunale erano due nostre priorità che siamo felici di aver portato a termine a metà del nostro mandato. Adesso guardiamo avanti e pensiamo a tutti gli altri progetti a partire da Via Genova, i cui lavori inizieranno a brevissimo. Nel nostro programma sono previsti numerosi interventi nelle periferie della nostra città di cui conosciamo le annose sofferenze che puntiamo a risolvere nel più breve tempo possibile”.