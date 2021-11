Lupi, Pd, eletto Consigliere Regionale: ”Ci aspettano mesi importanti”

Simone Lupi, in carica al PD, è stato eletto Consigliere Regionale

della Regione Lazio. Le parole del neo Consigliere “Sono

ufficialmente Consigliere Regionale, anzi nuovamente Consigliere

dopo l’esperienza nella precedente consiliatura nella quale ho

ricoperto la carica di vice Capo gruppo del PD prima e poi

Presidente della Commissione Bilancio, contribuendo di fatto al

risanamento dell’ente – continua poi Lupi – ci aspettano mesi

importanti e decisivi per la Regione Lazio. Personalmente ho lo

stesso entusiasmo e passione di quando mi sono ricandidato.

Affronterò questo incarico con la concretezza e lo spirito di

abnegazione che mi ha sempre contraddistinto, caratteristiche

fondamentali per una sfida ancora più importante: quella di

continuare a rappresentare la mia comunità.

Sono stati mesi di riflessioni: silente ma non assente. Un duro

lavoro al fianco dei miei compagni di viaggio e di battaglie Valeria

Baglio e Giovanni Zannola entrambi rieletti nell’Assemblea

Capitolina.

Ho cercato insieme a chi mi ha sempre sostenuto di rimanere

sereno, di lavorare ma soprattutto di essere ancora un punto di

riferimento per loro – conclude il neo consigliere regionale – non

credo di essere esente da colpe ma sono convinto altresì di aver

agito in buona fede e con volontà di fare del bene. Insieme a

Valeria e Giovanni e ai tanti amici e compagni continueremo ad

essere protagonisti di una comunità politica fatta di persone vere e

concrete”.