Interventi strutturali sulle scuole di Anzio, al Gatti, all’Apicio e all’Innocenzo XII

Pioggia di fondi anche per le scuole di Anzio grazie ad un emendamento del gruppo di Forza Italia in Area metropolitana. A darne notizia Vincenzo Capolei, commissario del partito azzurro, e il consigliere comunale forzista Massimiliano Millaci.

“Esprimiamo grande soddisfazione – fanno sapere Millaci e Capolei – per questo risultato incredibile. Finalmente le scuole di Anzio verranno sistemate e i nostri studenti potranno studiare in strutture belle e sicure”.

Ecco di seguito tutti gli interventi previstI:

ANZIO -COLONNA GATTI Via Fratini – Opere connesse al rinnovo del C.P.I. 50.000,00 euro

ANZIO -COLONNA GATTI Via Fratini – Lavori di sistemazione delle facciate e messa in sicurezza degli infissi 580.000,00 euro

ANZIO -Istituto Gavio Apicio e Inoocenzo XII° Via Nerone – Realizzazione di riserva idrica impianto antincendio e rinnovo CPI 100.000,00 euro

ANZIO -IPASAR Gavio Apicio Via Nerone Anzio (RM) Lavori per la realizzazione dell’ampliamento cucine, necessarie ed indispensabili per garantire la continuità didattica dell’istituto alberghiero 310.000,00 euro

ANZIO – INNOCENZO XII SUCC.LE Via Pegaso, 6 – Opere connesse al rinnovo del CPI 50.000,00 euro

ANZIO -INNOCENZO XII Via Ardeatina Lavori di consolidamento strutturale e risanamento igienico sanitario dei locali 750.000,00 euro

ANZIO – Nuovo corpo aule del Liceo “Innocenzo XII” in via Pegaso 3.800.000,00 euro