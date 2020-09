Il Sindaco Coppola incontra i cittadini di Nettuno vittime del tornado

Il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola insieme all’assessore Claudio Dell’Uomo questa sera hanno incontrato i cittadini di Cretarossa, zona via dei Frati e dintorni, che domenica sono stati vittime del tornado che ha scoperchiato tetti, capannoni, devastato giardini, abitazioni, ribaltato auto e camper, abbattuto muretti di recinzione.

Il Sindaco ha voluto vedere i residenti per comunicare loro che il Comune ha intenzione di chiedere lo stato di calamità naturale. In tantissimi si sono presentati presso la Tamoil di Nettuno, almeno 60 le persone presenti.

“Quello che è successo domenica è stato un evento devastante – ha detto il Sindaco Coppola – sono stato in giro ed ho toccato con mano la disperazione di tanti di voi. Se potessimo come comune risarcire ognuno di voi lo faremmo, ma il Comune è povero. Tuttavia abbiamo sentito il Capo della Protezione civile che ci ha indicato la strada per chiedere lo stato di calamità naturale. Non possiamo dare certezze ma siamo ottimisti sul fatto di poter ottenere un risarcimento e faremo tutto il possibile in questa direzione, ma abbiamo poco tempo, solo dieci giorni, e ci serve il vostro aiuto. Chiediamo ad ognuno di voi di fare una stima dei danni subiti, le fotografie e preparare una relazione con il vostro nome, il codice fiscale, e le particelle catastali che hanno subito danni. Non potranno ottenere nessun ristoro le costruzioni abusive. Ci vediamo venerdì pomeriggio alle 18, sempre qui, per raccogliere tutta la documentazione e portarla in tempi utili in Regione”. Il Sindaco si è poi intrattenuto a lungo con i cittadini, rispondendo alle tante domande. In molti hanno segnalato la presenza di rifiuti speciali suoi propri terreni, calcinacci e guaine dei tetti scoperchiati. Qui è stato l’assessore Dell’Uomo a comunicare che con la Tecknko si farà in modo di ritirare, solo dopo aver certificato la situazione, i rifiuti dai singoli lotti. “Il Comune si farà carico di questa spesa per aiutare le famiglie – ha detto – invito tutti a fare delle domande veritiere e precise, chiunque scriva sciocchezze può danneggiare gli altri”.