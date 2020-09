Il consigliere Taurelli: “Niente bandiere a mezz’asta a Nettuno per Willy”

Non è arrivata neanche una parola dal Comune di Nettuno sul barbaro delitto di Colleferro che riguarda le nostre comunità più di quanto si pensi. Oggi, nel giorno dei funerali del giovane Willy a cui ha preso parte anche il Presidente del Consiglio, nonostante la nostra sollecitazione, nonostante la proposta dell’Anci Lazio, nonostante quanto previsto nel vicino Comune di Anzio, la Città di Nettuno non ha disposto le bandiere a mezz’asta. Non voglio proseguire oltre per rispetto del lutto, mi limito semplicemente a dire che quando le istituzione perdono la sensibilità e ignorano il valore della testimonianza, si avviano a grandi falcate verso l’insignificanza.

Il Consigliere Comunale

Antonio Taurelli