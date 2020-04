Forza Italia: “Ecco il lavoro della nostra squadra per la città di Nettuno”

La professionalità sta nel sapere come farlo, quando farlo e nel farlo (cit.) Il 26 giugno 2019 Luca Tammone è stato nominato Assessore ai Lavori Pubblici nel comune di Nettuno. Cosa è stato fatto da allora? Si è provveduto alla sostituzione dei corpi illuminanti su via Nettuno/Velletri – via La Malfa – via Santa Sarbara – via Cervino – P. Garibaldi – P. XI Settembre – via Ala – via Gorizia – via Fiume – via Veneto – via Santa Maria – via Risorgimento – via Liberta – via XXIV Maggio – via XXV Luglio; sono stati installati guardrail in via Scipione Borghese, via dei Frati e Via Santa Marinella; sono stati installati nuovi impianti di illuminazione sulla Marciaronda, in P. Padre Loberati e in P. Michelangelo; sono stati effettuati lavori di riqualificazione e di importanza strategica su via G. Paolo II, Borgo, Lungo Mare, installata la nuova condotta di acqua piovana a Cretarossa, sistemata la Divina Provvidenza, effettuata manutenzione straordinaria all’asilo nido “Il Germoglio”; realizzate nuove aiuole nella città e la riapertura provvisoria del parcheggio; ed ancora, manutenzione per 25 km di strade bianche, manutenzione stradale inzona Sant’Anna; costruita una nuova grata di raccolta dell’acqua su via Negroni; realizzato lavori di manutenzione del verde e dell’illuminazione pubblica e molto altro. Senza parlare della prossima apertura dei tanti cantieri già calendarizzati. Non dimentichiamo le iniziative sociali promosse, come il Natale Tricolore, la pulizia delle spiaggie e la giornata per promuovere la donazione del sangue in zona cretatossa.

Questi sono soltanto alcuni dei risultati raggiunti finora e tanti altri ne seguiranno. Ma il merito non è di solo di Luca Tammone in quanto assessore ai lavori pubblici. Questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra. Una squadra fatta di ragazzi che lavorano con onestà e passione per cambiare una città, la loro città. È quindi sbagliato criticare o elogiare solo il lavoro dell’assessore Tammone o pubblicare solo il suo curriculum, perché in realtà in questo partito, in questa componente, in questa squadra, in questa famiglia sono tutti sullo stesso piano, tutti consiglieri e assessori allo stesso tempo. Appare giusto quindi informare i cittadini sulle capacità di Fabrizio Tomei Fabrizio, laureato ed imprenditore; Ilaria Bartoli, laureata e dipendente di una società mista; Elisa Mauro, responsabile di un settore sensibile di una società mista, tutti coordinati da Pietro Celani e supportati da molti altri ragazzi e tecnici, avvocati, operai e pensionati. Questa è la nostra squadra, questa è la squadra del cuore. Questa è la squadra vincente. La giunta Coppola è la giunta del cambiamento.

Nota stampa

Forza Italia

“Noi con il Cuore”

Intanto ieri alla presenza dell’Assessore ai lavori pubblici Luca Tammone e del Consigliere Ilaria Bartoli, oggi hanno preso il via i lavori per l’installazione dell’impianto di allarme richiesto dall’assessore alle politiche sociali Maddalena Noce e fortemente voluto da tutta l’amministrazione comunale. L’asilo nido “Il Germoglio” e tutti i suoi operatori possono contare sul sostegno della Giunta Coppola, sempre al loro fianco.

Nota Stampa

Forza Italia