“Giornate delle Dimore Storiche del Lazio”, il progetto “Pomezia ‘900”

Il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento fa parte, con il Nucleo Architettonico Aulico di Fondazione (Centro Storico di Pomezia), della Rete delle Dimore Storiche del Lazio, un progetto in continua evoluzione di tutela e promozione dello straordinario patrimonio della regione, il luogo più ricco al mondo di siti dal valore storico, paesaggistico, architettonico e culturale. Nel weekend di sabato 30 novembre (11,30) e domenica 1 dicembre (16,30) e in quello del 14 (alle 11,30) e del 15 dicembre (16,30), il museo aderirà alle “Giornate delle Dimore Storiche del Lazio”, con l’iniziativa “Pomezia ‘900”. Per l’occasione, il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento sarà visitabile con ingresso promo a 1 euro (il 1 dicembre è previsto l’ingresso gratuito in quanto prima domenica del mese). Verranno, inoltre, proposte quattro visite guidate al museo e al Nucleo Architettonico Aulico di Fondazione con tariffa promo a 1 euro. Per le visite guidate, la prenotazione è obbligatoria.