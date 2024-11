“Nuove progettualità dei borghi marinari di Roma e nel Lazio”, il convegno a Pomezia

Lunedì 18 novembre alle 16, presso l’aula magna del Complesso Selva dei Pini a Pomezia, sarà in programma il convegno “Nuove progettualità dei borghi marinari di Roma e del Lazio. La blue route e le grandi opportunità del Giubileo del mare”. L’incontro, organizzato dal Gal Pesca Lazio in collaborazione con la Regione e i comuni di Pomezia e Ardea, si focalizzerà sulle attività legate all’economia del mare e le opportunità da cogliere soprattutto in vista dell’imminente Giubileo che porterà nella capitale e sui territori del Lazio milioni di turisti. Al convegno prenderanno parte anche il sindaco di Pomezia, Veronica Felici, il sindaco di Ardea Maurizio Cremonini, il vice presidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e l’assessore regionale al bilancio, all’agricoltura e pesca, Giancarlo Righini.