Pomezia Calcio, Ponte convocato in Rappresentativa U17 Cr Lazio

Bella soddisfazione per il giovane calciatore del Pomezia Calcio, Cristian Ponte, che è stato convocato per la seconda volta nella Rappresentativa Under 17 del Comitato Regionale Lazio. La prossima settimana, per la precisione martedì 12 marzo, il terzino destro (classe 2007) della formazione pometina disputerà un confronto amichevole al cospetto dell’Under 19 del Tor di Quinto presso il campo “Testa Vittorio e Paolo” in via del Baiardo 25. “Complimenti Cristian e in bocca al lupo – il commento del club sulla propria pagina Facebook“.

Fabiano Aureli