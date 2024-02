Erosione costiera a Torvajanica, il Sindaco Felici incontra l’assessore Ghera

“Sono soddisfatta del confronto avuto perché abbiamo velocizzato l’iter burocratico necessario e, in tempi brevi, potremo procedere al piano di intervento per salvaguardare il belvedere di piazza Ungheria – una misura necessaria non solo per preservare la bellezza di questo simbolo iconico della nostra città, ma soprattutto per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e dei numerosi visitatori che ne godono. L’incontro con l’assessore Ghera è stato anche occasione per un confronto più ampio per inserire Torvajanica in piani di programmazione regionali volti a contrastare l’erosione costiera e a garantire la conservazione del nostro prezioso litorale”.