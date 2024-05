Servizio Civile Universale, pubblicate le graduatorie provvisorie dei progetti

Sono state pubblicate, sul sito dedicato al servizio civile della Regione Lazio, le graduatorie provvisorie relative ai progetti di Servizio Civile Universale per il bando ordinario 2024. La graduatoria è “provvisoria” fino a conferma definitiva, a seguito di verifiche da parte del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. La conferma definitiva può avvenire anche pochi giorni prima l’avvio dei progetti. Il punteggio assegnato equivale alla somma del punteggio dei propri titoli e competenze e quello conseguito con il colloquio di selezione assegnato dalla relativa commissione esaminatrice. Per i progetti che prevedono una quota di posti riservati a persone appartenenti ad una categoria di minore opportunità viene esplicitato chi appartiene a tale categoria riportando nella colonna GMO (Giovani Minori Opportunità) Si o No. Le presenti graduatorie non riportano i nominativi dei candidati ma il numero identificativo della domanda, estraibile dalla stessa alla prima pagina in alto a sinistra. “Un’opportunità di crescita per i giovani – ha sottolineato l’assessore alle politiche educative Elvis Martino – che rappresentano una risorsa preziosa per il nostro comune. Colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi e le ragazze che hanno collaborato con noi nel corso di quest’anno: abbiamo avuto modo di apprezzare le loro qualità. Questa esperienza ha arricchito loro e Aprilia che ha avuto la fortuna di ospitarli. Auguro un buon lavoro ai ragazzi e alle ragazze che prenderanno il loro posto”.

Fabiano Aureli