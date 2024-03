Inaugurata la nuova sede del circolo trentino di Aprilia, Ardea e Pomezia

Nella giornata di domenica il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, l’assessore Elvis Martino e il presidente del consiglio comunale Salvatore Lax hanno partecipato all’inaugurazione del circolo trentino di Aprilia, Ardea e Pomezia di via dei Rutuli. Si tratterà di una nuova sede per i cittadini trentini delle tre città in memoria di Paolo Perotto che ha profuso il suo impegno per divulgare la cultura del paese di origine e il contributo dei trentini nella creazione della comunità di Aprilia. Oltre alla comunità trentina presieduta da Stefano Perotto, erano presenti all’evento anche il sindaco di Pomezia Veronica Felici e il sindaco di Ardea Maurizio Cremonini. “Poter ricordare l’amico Paolo Perotto e l’importante contributo reso per la ricostruzione della storia e dell’apporto dei trentini nella nostra comunità è stato un onore – ha dichiarato il sindaco Lanfranco Principi. L’impegno dell’amministrazione è teso a tener vivo questo legame portando a termine l’iter per il gemellaggio tra la città di Aprilia e il comune di Aldeno”.

Fabiano Aureli