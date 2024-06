Coppa Lazio, Don Pino Puglisi ko: la società nettunese presenta ricorso

Abbandona la Coppa Lazio la Don Pino Puglisi che perde 2 a 1, in semifinale, contro i pontini del Doganella. La partita, disputata in seguito quattro cambi di terreno di gioco, per i nettunesi è stata compromessa da una direzione di gara superficiale e poco attenta, aggravata dal fatto che il triplice fischio è arrivato subito dopo la quarta espulsione senza valide spiegazioni. Il quinto cartellino rosso, invece, è giunto nei confronti di un giocatore della panchina che non avrebbe compromesso il regolare svolgimento dell’incontro. La società, guidata dal presidente Antonio Tomaselli, ha presentato ricorso con la speranza di ricevere una risposta dagli organi competenti per ripetere la sfida, annullando quella appena giocata.

Fabiano Aureli