Le precisazioni di Canale 81 Lazio sul confronto tra i candidati di Nettuno

Interveniamo sulla questione del confronto in tv tra i candidati a Sindaco del Comune di Nettuno che ha coinvolto Canale 81 Lazio in una polemica sugli orari e sui giorni di organizzazione del confronto arrivando a riportare in comunicazioni ufficiali delle presunte dichiarazioni dei nostri collaboratori. Vogliamo precisare quanto segue: lunedì è stato organizzato il confronto ed entrambi i candidati hanno dato disponibilità ma il Professor Maggiore ha rinviato comunicando la sua improvvisa indisponibilità. La redazione ha cercato di riorganizzare per martedì 26 novembre, ma il candidato Burrini aveva già avvisato il giorno precedente di avere l’agenda piena e ha dato disponibilità per giovedì 28. Quindi nessuno dei due candidati ha rifiutato il confronto. Leggiamo oggi in un comunicato dello stesso candidato Dem che, a fronte della polemica il confronto non si terrà. Canale 81 Lazio rispetta la scelta di Nicola Burrini e resta a disposizione per la data pattuita con i candidati e relativa al giorno giovedì 28 novembre 2024. Data già confermata dal candidato del centrodestra Prof. Daniele Maggiore. Speriamo che anche Nicola Burrini ripensi alla sua scelta e partecipi al confronto per dare una giusta opportunità ai cittadini nettunesi di comprendere i programmi dei candidati a sindaco, senza diatribe o scontri pretestuosi. Evitando inutili polemiche, speriamo che trionfi il buon senso e che i due candidati, una volta eletti, pensino al bene della città e ad una buona azione amministrativa.

Il Comitato di Redazione Canale 81 Lazio