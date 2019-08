Grandi eventi a Nettuno, parcheggi e navette per Federica Carta e Shade

Cresce l’attesa nella Città di Nettuno per il ritorno dei grandi eventi gratuiti in piazza. Il 2 agosto è in programma il concerto in piazza Mazzini di Federica Carta e Shade con inizio alle 21,30. Per l’occasione il Comune di Nettuno rende note le disposizioni riguardanti la viabilità, valide anche per concerto, sempre gratuito e sempre in piazza Mazzini, di Anna Tatangelo il 14 agosto. I giorni 2 e 14 agosto dalle 7 a conclusione delle manifestazioni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in Lungomare Giovanni Paolo II, lato destro del senso di marcia, dall’intersezione con via Matteotti, per una lunghezza di 20 metri, riservando lo spazio resosi libero al posizionamento di strutture mobili adibite a bagni chimici. Dalle 16 degli stessi giorni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione sul Lungomare Giovanni Paolo II, lato destro del senso di marcia, dall’intersezione con via G.Matteotti all’ingresso del Porto Turistico Marina di Nettuno.

Saranno, poi, a disposizione le aree di parcheggio in via della Liberazione, presso il centro sportivo Filiberto De Franceschi (ex Loricina) in via Lombardia e i posti auto in via Ugo La Malfa. Verrà istituito anche un servizio di bus navetta scoperto che collegherà via La Malfa al centro cittadino che sarà isola pedonale e che è gentilmente offerto dalla società Gioia Bus. Questi due grandi eventi sono inseriti nel programma del Nettuno Summer 2019 realizzato dall’Amministrazione comunale di Nettuno.