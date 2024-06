Luci di Primavera a Pomezia, stasera il concerto dei Mascalzoni latini

Il Comune di Pomezia si organizza per la stagione estiva e con il contributo della Regione Lazio ha organizzato “Luci di Primavera – Incontro con l’estate”.

Un evento che si terrà nei fine settimana del mese di giugno a Pomezia, mare compreso.

Si inizia il primo con la Mostra d’Arte Sinfonia di colori in piazza indipendenza dove la sera alle 21 è stato organizzato il Concerto di Mascalzoni Latini, tribute band di Pino Daniele.

Si continua il 2 giugno con la Mostra aperta fino all 19 e la musica in piazza dei Dimensione Prog, Live show all’ombra dell’ultimo sole, Tributo a De Andrè e alla Pam.

Si continua la settimana seguente: tutte le date e gli eventi in locandina.