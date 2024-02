Gemellaggio Aprilia-Aldeno, una delegazione in Trentino dal 21 al 23 giugno

Il Comune di Aprilia si prepara a completare l’iter per il gemellaggio con il Comune di Aldeno in Trentino Alto Adige. Questa mattina il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi e l’assessore alla cultura con delega ai gemellaggi Elvis Martino hanno incontrato Stefano Perotto, il presidente del Circolo trentino Paolo Perotto, il vicepresidente Fabio Enderle e il presidente onorario Giuseppe Giovannini.

L’amministrazione ha confermato di voler portare a conclusione il gemellaggio avviato nel 2019 con la visita ad Aprilia dell’amministrazione di Aldeno e rimasta in sospeso a seguito del lock down. Una delegazione composta da rappresentati dell’amministrazione comunale e del circolo apriliano dei trentini sarà ad Aldeno dal 21 al 23 Giugno 2024 per portare a conclusione le pratiche relative al gemellaggio.

“Un percorso che abbiamo intenzione di portare a termine – sottolineano il Sindaco e l’Assessore alla cultura– fortemente voluto dall’amico Paolo Perotto scomparso alcuni mesi fa e sposato dalla nostra amministrazione, che crede fortemente nello scambio di cultura e tradizioni reso possibile attraverso i gemellaggi, in particolare quelli stretti con quei comuni che serbano un legame profondo con Aprilia. E’ il caso di Aldeno, terra d’origine di molti cittadini giunti ad Aprilia nel corso del tempo”.

Per informazioni è possibile contattare il Circolo trentino Paolo Perotto all’indirizzo email circolotrentinopaoloperotto@gmail.com.