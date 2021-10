Nuova stagione di campionato per il Rugby Anzio Club: disfatta a Colleferro

Riparte il campionato di Rugby serie C, ovviamente in campo anche il Rugby Anzio Club ospitato dal Colleferro. Ma la prima di stagione si è dimostrata una partita difficile, il Colleferro ha dimostrato tutta la sua esperienza tecnica e l’Anzio non è riuscito a concludere nessuna azione in meta. La squadra neroniana ha quindi perso 39 a 9, pochi punti strappati solo con i calci tra i pali.

La difesa del Colleferro è stata impeccabile, alla grinta dei portodanzesi è mancato quello sforzo in più nelle gambe per rendere decisive due azioni che potessero riaprire la partita.

Ma il Rugby Anzio Club non ha intenzione di piangersi addosso e già si sta preparando ad ospitare il Cisterna domenica prossima. Una partita che non vogliono assolutamente perdere perché avranno bisogno di almeno tre punti per accedere alla seconda fase del campionato.