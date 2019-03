Fashion Nails&Hair, open day anti cellulite in sede l’8 – 9 e 10 aprile

E' previsto per l'8, il 9 e il 10 aprile l'Open day anticellulite da Fashion Nails&Hair di Valerio e Fabiola in via Santa Barbara a Nettuno.

(informazione pubblicitaria)

E’ previsto per l’8, il 9 e il 10 aprile l’Open day anticellulite da Fashion Nails&Hair di Valerio e Fabiola in via Santa Barbara a Nettuno. Il centro propone l’esclusivo metodo Onda dinamica di Selenia Italia contro l’adipe e la cellulite. La tecnologia anti cellulite rimodellante e rassodante più completa sul mercato. Non solo, ogni trattamento si può pagare con ‘paghi piano con PagoDil, by Cofidis. Un’occasione davvero da non perdersi per chi vuole arrivare in forma perfetta alla stagione estiva ormai alle porte e passare la prova costume senza paura.