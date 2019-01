Danneggiato il monumento al pescatore di Anzio, la Polizia locale identifica i responsabili

Una serie di danneggiamenti al centro di Anzio, sul quale indaga la Polizia Locale di Anzio. Tra questi è stato danneggiato anche il monumento al Pescatore per un perduto esploso che ha recato danni anche al veicolo di un turista di Pistoia è una palazzina vicino. Sul posto gli uomini diretti dal Comandate Sergio Ierace hanno subito avviato le indagini che dai primi accertamenti hanno ricostruito il fatto. Danneggiata anche una palazzina nei pressi della piazza.



Tutti identificati i responsabili con i quali i Caschi Bianchi di Vicolo dei Fabbri stanno ricostruendo i fatti. Vi sarebbe il coinvolgimento di un minore ma sembrerebbe che il petardo fosse già li.

Non è chiaro ancora se l’attivazione dello stesso è avvenuta per mano del minore o se tale petardo fosse stato acceso mentre il minore lo notava nelle vicinanze della statua. Per fortuna non si registrano danni a persone ma solo a cose.