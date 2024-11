Auto vandalizzata in via IV Novembre a Nettuno, la denuncia ai carabinieri

L’auto di una commerciante che lavora in zona è stata vandalizzata da ignoti in sosta su via IV Novembre a Nettuno. L’auto è stata rigata con una chiave. Non è il primo atto vandalico che si verifica sulle auto in sosta. Di recente a Nettuno furti, vetri infranti e danni si sono purtroppo verificati in via Visca, via Santa Barbara, Via Calcare, via Olmata creando danni e rabbia nei cittadini chiamati a pagare conti salato.

L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri di Nettuno che hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona.