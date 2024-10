Aprilia, rogo di rifiuti in via dei Giardini: in fiamme pneumatici e...

Un rogo di rifiuti è divampato nella giornata di ieri in via dei Giardini, ad Aprilia. In fiamme rifiuti di diverso genere, tra cui anche pneumatici consumati, divani e materassi abbandonati. Sul posto per spegnere l’incendio e accertarne le cause sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.