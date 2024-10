Rapina all’Eurospin in via Borghese a Nettuno: rapinatori in fuga

E’ stato messo a segno alle 19 circa una rapina al supermercato Eurospin in via Borghese a Nettuno, vicino al centro commerciale Le Vele. Ancora pochissimi dettagli sul colpo. I malviventi hanno minacciato i cassieri per farsi consegnare il denaro in un momento in cui erano presenti tantissime persone. Sul posto per le indagini sono intervenuti i Carabinieri.