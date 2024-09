Auto si ribalta sulla via Laurentina ad Ardea, traffico rallentato

Incidente questa mattina, poco dopo le 8 su via Laurentina, vicino alla rotonda dell’Idrica, tra Ardea e Tor San Lorenzo. Sul posto immediato l’intervento di due mezzi del 118 e della Polizia locale, chiamata a stabilire la dinamica che ha portato allo scontro e al ribaltamento della vettura. La buona notizie è che nessuno è rimasto ferito in modo serio. Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico, rallentato per circa tre ore.