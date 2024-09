Nido di Vespe nel cortile della scuola ad Aprilia, il Comune non interviene

Bambini chiusi in classe da giorni, con le finestre chiuse, all’asilo della Selciatella, ad Aprilia, a causa della presenza di uno sciame di vespe che ha nidificato nel portico della scuola.

“Le vespe hanno invaso il porticato dell’asilo e sequestrato in classe, bambini e maestre. – fa sapere il vice presidente del Comitato di Quartiere Selciatella, Claudio Barbetti – la scuola assicura di aver inviato tutte le segnalazioni agli uffici comunali, da diversi giorni, ma le vespe sono ancora lì”. Si attende, in tempi strettissimi, l’intervento del comune commissariato, per la messa in sicurezza della scuola.