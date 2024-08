Violenza sessuale su una minore, arrestato 28enne di Aprilia

E’ stato arrestato per violenza sessuale aggravata su una minore un uomo di origine indiana residente ad Aprilia. La vittima del 28enne è una bambina di 7 anni rimasta sotto choc.

L’episodio si è verificato in un negozio nel centro di Latina in via Emanuele Filiberto. A chiamare la polizia i genitori della bimba. La polizia che è intervenuta in brevissimo, ha fermato l’uomo e, dopo gli accertamenti del caso, compresa la visione delle telecamere, è stato arrestato.