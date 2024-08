Auto si ribalta sulla Pontina ad Aprilia, una donna soccorsa in ospedale

Mattinata da incubo sulla Pontina ad Aprilia, a causa di un incidente che si è vericato poco dopo le 5. Un’auto, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata ed ha finito la sua corsa contro la barriera di cemento. A bordo marito e moglie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Illeso il marito, lievemente ferita la donna, soccorsa in ospedale. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Aprilia. Inevitabili i rallentamenti sul traffico, tornato alla normalità alle 10,20 circa.