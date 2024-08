Incendi ad Ardea e Pomezia, superlavoro per Vigili del fuoco e volontari

Su richiesta del centro operativo regionale i volontari del Nucleo Operativo Airone di Ardea sono intervenuti inizialmente in via delle Tre Cannelle a Pomezia per un incendio di sterpaglie in ausilio ai VVF e alle Associazioni Echo Gamma 13 e Noal, successivamente è stato richiesto l’intervento in Via Severiana ad Ardea, dove un incendio di canneto, sterpaglie ed alberi ad alto fusto minacciava le strutture e le strade adiacenti.

Ci sono volute diverse ore per ultimare le operazioni di spegnimento in coordinamento con i Vigili del Fuoco e le altre Associazioni di Protezione Civile giunte in ausilio tra cui Alfa e CB Rondine di Aprilia.

Giornate intense di interventi in questa fine estate che non ha dato tregua neanche un giorno ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile antincendio.