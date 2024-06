Auto in fiamme nella notte ad Ardea, si segue la pista del dolo

Auto in fiamme questa notte nel quartiere di Nuova Florida ad Ardea. A chiamare i Vigili del fuoco e il 112 i residenti svegliati da una vera e propria esplosione. I pompieri hanno spento le fiamme in pochi minuti. Una volta arrivati i carabinieri è stato chiesto l’intervento anche della squadra scientifica poiché è stata rinvenuta una bottiglia incendiaria, ritenuta l’innesco del rogo. I militari dell’Arma seguono la pista del gesto doloso. Si indaga quindi per capire di chi era l’auto in sosta e in che quadro può essere maturato un gesto chiaramente intimidatorio.