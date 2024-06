Auto rubata e cannibalizzata ad Aprilia, ritrovata senza le gomme

Sono i cittadini a segnalare sui sociale il fatto che è stata trovata una Fiat 500 lungo via Apriliana, vicino ad un fabbricato rosso abbandonato, circa ad 1 km dopo la stazione di Campoleone, in direzione Aprilia. L’auto, che è stata depredata e a cui sono state tolte le gomme, sembra sia stata rubata.

La presenza dell’auto è stata segnalata alle forze dell’ordine che hanno rintracciato il proprietario che non si era ancora accorto della sparizione. Non è purtroppo la prima volta che un’auto viene rubata e cannibalizzata in zona.