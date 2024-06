Uomo di 60 anni annegato ad Anzio, sul posto la Capitaneria di porto

Dramma oggi pomeriggio ad Anzio, alla spiaggia libera vicino al Saint Tropez. Una coppia, marito e moglie di 60anni circa, hanno preso il largo per fare il bagno, anche se le condizioni dell’acqua non erano ottimali.

Si sono entrambi trovati in difficoltà, anche a causa della risacca, nel momento in cui hanno deciso di rientrare. Sono quindi stati soccorsi dai bagnini degli stabilimenti balneari. Entrambi sono arrivati a riva vivi, ma la situazione dell’uomo si è subito aggravata. Sul posto il personale del 118 che ha constato il decesso dell’uomo.

A supervisionare la situazione il personale della Capitaneria di Porto di Anzio, guidata dal comandante Nunzia Pezzella. Probabilmente oltre all’affaticamento per le difficoltà in mare, per l’uomo è subentrato anche un malore. Sta bene invece la moglie, sotto choc per quanto accaduto.