Guida senza patente e ubriaco in Romani, 31enne arrestato ad Aprilia

Lo scorso venerdì, ad Aprilia, i carabinieri della Stazione di Campoverde hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena a carico di un 31enne rumeno domiciliato in città.

A suo carico era pendente una condanna definitiva ad anni 2 e mesi 3 di reclusione, per aver commesso in Romania tra il 2019 e il 2020 i reati di guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Latina, dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello di Roma.