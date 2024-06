Rapina a mano armata allo Smaf Caffè su via Nettunense a Nettuno

Rapina a mano armata ieri era alle 19,30 circa allo Smaf caffè su via Nettunense a Nettuno. Due malviventi armati di pistola e con il volto coperto si sono fatti consegnare l’incasso del distributore di benzina e sono fuggiti. Circa 800 euro il bottino. Il titolare subito dopo il colpo, ha chiamato il 112 per la denuncia. Sul posto il personale del Commissariato di Anzio che ha acquistato le immagini della videosorveglianza.

Nelle ultime settimane sono almeno tre le attività commerciali rapinate alla stessa ora e con le stesse modalità e non è escluso che si tratti delle stesse persone.