A Pomezia arriva Mario Abbruzzese per “portare l’Europa nei territori”

L’Europa dei Territori farà tappa stasera alle ore 18:30 a Pomezia presso l’Hotel Enea. Il tour di Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale, torna in provincia di Roma dopo aver toccato questa settimana anche le province di Latina e Frosinone. All’evento saranno presenti il Commissario della Lega di Pomezia, Luigi Lupo, il coordinatore UDC della città, Stefano Annesi, il capogruppo del carroccio in consiglio comunale, Fabrizio Salvitti, i consiglieri comunali, Jessica Valle e Giuseppe De Luca e l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, concluderà i lavori il candidato Mario Abbruzzese.

“Abbiamo il compito di portare l’Europa nei territori, – ha detto Mario Abbruzzese – tra i problemi che quotidianamente devono affrontare Sindaci, amministratori, famiglie, giovani, anziani e forze produttive. L’europarlamentare deve diventare un vero e proprio consigliere comunale d’Europa. È così che imposteremo la nostra politica a Bruxelles. Facendo sentire la voce degli agricoltori, delle piccole e medie imprese, degli industriali e di tutti coloro che giorno dopo giorno sono costretti a generare ricchezza facendo i conti con i lacci e lacciuoli della burocrazia. Stato di cose che non fa altro che limitare le loro possibilità di sviluppo. È per questo che dobbiamo impegnarci a fondo, è per questo che vogliamo sedere tra gli scranni del parlamento europeo”, ha concluso Mario Abbruzzese.