Distributore in fiamme sulla via Pontina a Pomezia: arrivano i pompieri

Pomeriggio di paura sulla via Pontina a Pomezia a causa di un incendio che si sviluppato, improvvisamente, poco dopo le 17 in un distributore di benzina vicino a Castel Romano.

Le fiamme subito altissime hanno spaventato i tantissimi automobilisti che a quell’ora affollano la strada. Oltre 50 le chiamate al 112 per segnalare la situazione di grave pericolo dovuta al rischio esplosioni vista la presenza di enorme quantità di liquido infiammabile e idrocarburi. Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco di Pomezia che ha impedito la propagazione delle fiamme e messo in sicurezza l’area evitando maggiori danni. Sono intervenute anche le forze di polizia per indagare sulle cause del rogo.