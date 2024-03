Cade in via La Malfa a Pomezia per la strada sconnessa, soccorsa in ospedale

Cade in via La Malfa a Pomezia per la strada sconnessa, soccorsa...

Alle 9 circa in via Ugo La Malfa a Pomezia una donna è caduta rovinosamente a terra urtando violentemente la testa a causa dei marciapiedi e della strada disastrata. La zona è tutta sconnessa e la signora è finita a terra rimanendo ferita. In pochi minuti, grazie alla presenza dei passanti che l’hanno vista cadere, è arrivata l’autoambulanza e l’ha prima medicata sul posto e poi deciso per il trasporto in Clinica. La donna infatti, nonostante le prime cure sul posto, dopo la caduta e il colpo alla testa non è riuscita ad alzarsi da terra.