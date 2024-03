Incidente in via Carano ad Aprilia, due uomini feriti soccorsi in ospedale

Grave incidente ad Aprilia. Un uomo di 46 ed uomo di 62 anni sono stati feriti e trasferiti nei pronto soccorso di Aprilia e Latina in codice giallo e verde, dopo uno scontro in via Carano nel comune di Aprilia. I due mezzi, di cui uno ribaltato nel canale, sono distrutti. Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata lungo via Carano tra Aprilia e Campoverde. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 anche la Polizia locale che ha effettuato i rilievi.