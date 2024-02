Uomo trovato morto carbonizzato, indagano i Carabinieri di Pomezia

Il corpo di un uomo morto carbonizzato è stato ritrovato a Roma venerdì sera, alle 19 circa, in zona Trigoria, vicino al Campus Biomedico. A trovarlo alcuni passanti che hanno visto l’uomo ancora avvolto dalle fiamme.

All’arrivo dei soccorsi purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Si tratta di un anziano, che non aveva documenti e ancora non è stato identificato. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Pomezia. Dopo un primo esame esterno del corpo, il medico legale non ha evidenziato segni di violenza ma sarà necessaria l’autopsia. Sotto il corpo i carabinieri hanno trovato un accendino. Tra le ipotesi non si esclude il gesto volontario.