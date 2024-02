Spari in centro di Aprilia, i cittadini terrorizzati chiamato il 112

Ieri mattina tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Lombardia, nel centro di Aprilia, creando allarme tra i residenti che hanno subito chiesto l’intervento delle forze di polizia.

Immediato l’intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che sono accorsi dopo le diverse chiamate da parte di chi ha udito i colpi. Tre settimane fa nella stessa strada un’auto parcheggiata era stata colpita da diversi proiettili, che avevano distrutto il parabrezza e il sedile del conducente.

Sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto.

Nei giorni scorsi ad Aprilia, a seguito di alcuni furti e rapine, sono stati realizzati dei servizi di controllo ad Alto impatto ma, a quanto pare, non hanno scoraggiato i malviventi che non si fanno scrupolo ad usare armi in strada in pieno giorno.