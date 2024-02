Anzio, 58enne accoltellato in via del Melograno dopo una lite: è grave

Un uomo di 58 anni, italiano di origine calabrese, dipendente di una ditta di autospurgo, è stato accoltellato ad Anzio, questa mattina, in via del Melograno a seguito di una lite con un altro uomo che poi si è allontanato dal luogo della discussione.

Il ferito è stato trasportato in ospedale a Anzio, in prognosi riservata mentre le forze dell’ordine, intervenute sul posto dopo una segnalazione al 112, sono impegnate nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri. Un secondo uomo, sembra essere rimasto ferito. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni.