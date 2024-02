Sopralluogo del Sindaco Felici al Parco della Crocetta

Sopralluogo nei giorni scorsi del Sindaco di Pomezia Veronica Felici insieme al consigliere regionale Micol Grasselli, l’Ing. Renato Curci e il funzionario tecnico dell’Astral (Azienda Strade Lazio) Luca Pierluisi – al Parco della Crocetta, in particolare per monitorare la situazione del ponte che permette l’attraversamento a pedoni e ciclisti del fosso presente nel parco stesso. “Abbiamo già in progettazione la sostituzione della struttura in legno con una più resistente in acciaio – assicura il Primo Cittadino – tramite l’intervento di Astral, in modo che possa essere più sicuro e facilmente percorribile”. “Come ho sempre fatto presente – sottolinea Felici – interfacciarsi, dialogare, collaborare con i vari enti del territorio -:a partire dalla Regione Lazio- è la via da intraprendere perchè la nostra città possa avere l’attenzione istituzionale che merita sui vari disagi che la affliggono e torni ad essere vivibile e dignitosa”. “Ringrazio, perciò, il consigliere Grasselli – chiosa il Sindaco – per l’attenzione che sta rivolgendo al nostro territorio, e alle varie problematiche della città con l’impegno di trovare soluzioni concrete, anche grazie all’intervento della Regione”.