Spray al peperoncino contro il medico che non le fa la ricetta a Nettuno, denunciata

Spray al peperoncino contro il medico che non le fa la ricetta...

Una donna di Nettuno è stata denunciata con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti del suo medico curante contro il quale ha spruzzato spray al peperoncino perché le aveva rifiutato una ricetta. L’episodio, che si è verificato nello studio medico dell’uomo, ha visto coinvolte anche altre persone in sala d’attesa, anche loro ferite in modo lieve. La donna chiedeva con insistenza degli psicofarmaci. La donna, 30 anni circa, è quindi fuggita ben sapendo che sarebbe stata identificata. Sul posto la polizia di Stato che l’ha raggiunta presso il domicilio e l’ha denunciata. Il medico è stato soccorso in ospedale.