Incendio in una macelleria a Via Roma ad Anzio, si indaga sulle cause

Incendio in una macelleria a Via Roma ad Anzio, si indaga sulle...

Sono i Carabinieri di Anzio ad indagare sull’incendio che si è sviluppato oggi, alle 15,30 circa, in via Roma ad Anzio, all’interno di una Macelleria. Fortunatamente nulla di grave visto che oggi è domenica e l’attività era chiusa. Danni all’interno del negozio, ma nessun ferito. Sul posto, allertati dai residenti che hanno visto il fumo e le fiamme, i Vigili del fuoco di Anzio, giunti in pochi minuti, un mezzo del 118 e i Carabinieri per verificare le causa del rogo, che al momento non sono chiare, e la dinamica degli eventi.