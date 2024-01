Spari contro un’auto in sosta ad Aprilia, indagano i carabinieri

Spari nella notte ad Aprilia. Un veicolo di grossa cilindrata, parcheggiato in via Lombardia, in pieno centro città, è stato colpito da tre colpi di pistola. Uno dei proiettili, dopo aver perforato il vetro, ha bucato il poggiatesta anteriore e danneggiato il cofano. Ad indagare sull’episodio i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che hanno rinvenuto all’altezza dello pneumatico anteriore destro un’ogiva. L’auto è stata posta sotto sequestro per le petizione del caso. Indagini in corso da parte della sezione operativa del Reparto Territoriale di Aprilia.