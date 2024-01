La Polizia locale di Anzio potenzia il servizio con due moto

La Polizia locale di Anzio si dota di due moto per i posti di blocco e i servizi di controllo del territorio. Le moto, consegnate nei giorni scorsi, sono state assegnate al personale e sono già utilizzate durante le perlustrazioni e per fronteggiare le richieste di intervento dei cittadini, in caso di incidenti o segnalazioni. Il Comune di Anzio ha deciso di investire sul potenziamento del corpo della Polizia locale, sia in termini di personale, sia per quello che riguarda la dotazione e la sede, che sarà interessata da lavori di ristrutturazione e riqualificazione.