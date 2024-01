Violenza domestica, i Carabinieri di Nettuno arrestano un 46enne

In manette un 46enne di Nettuno di origini polacche per maltrattamenti in famiglia. Botte, minacce, vessazioni e maltrattamenti da parte del marito è quanto ha raccontato una donna ai Carabinieri di Nettuno che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Velletri di carcerazione per il compagno. Nella ricostruzione della vittima, una donna di 46 anni, emerge come il compagno, con il quale è sposata da diversi anni e spesso sotto effetto dell’alcool l’ha aggredita fisicamente, strattonandola e tirandole i capelli. Dopo la formalizzazione della denuncia, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato una pistola stordente, un fucile carabina ad aria compressa, con relativo munizionamento e altre potenziali armi da taglio. Stante la gravità delle vicende narrate e gli elementi raccolti dai Carabinieri, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto la citata misura cautelare nei confronti dell’uomo che è stato arrestato e si trova ora presso la casa circondariale di Velletri.