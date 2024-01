Furto aggravato in una farmacia di Aprilia, deferito un trentenne

Un cittadino marocchino, classe 84, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri di Aprilia per il reato di furto aggravato in una farmacia del posto.

La denuncia è arrivata il 31 dicembre, a seguito di attività di indagine e fa riferimento ad un furto avvenuto il 7 dicembre scorso.